До Омска продлили маршрут скоростной «Ласточки»

Маршрут скоростного электропоезда «Ласточка» продлили до Омска с середины декабря 2024 года.
Электричка «Ласточка», которая перевозит пассажиров от Екатеринбурга до Тюмени с 15 декабря будет заходить в Омск. Об этом пишет портал «ОмскИнформ».
Скоростной электропоезд под названием «Ласточка» из Екатеринбурга до Тюмени будет идти 12 часов. По пути он будет заезжать в Омск, Ишим. Отправление из Екатеринбурга планируется в 6:45, прибытие в Омск — в 19:45. По какому расписанию электропоезд будет ходить в обратном направлении пока не сообщается.