До Омска продлили маршрут скоростной «Ласточки»

Скоростной электропоезд под названием «Ласточка» из Екатеринбурга до Тюмени будет идти 12 часов. По пути он будет заезжать в Омск, Ишим. Отправление из Екатеринбурга планируется в 6:45, прибытие в Омск — в 19:45. По какому расписанию электропоезд будет ходить в обратном направлении пока не сообщается.