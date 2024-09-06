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До Омска продлили маршрут скоростной «Ласточки»

Скоростной электропоезд «Ласточка» будет заходить в Омск с декабря.

Маршрут скоростного электропоезда «Ласточка» продлили до Омска с середины декабря 2024 года.

Электричка «Ласточка», которая перевозит пассажиров от Екатеринбурга до Тюмени с 15 декабря будет заходить в Омск. Об этом пишет портал «ОмскИнформ».

Скоростной электропоезд под названием «Ласточка» из Екатеринбурга до Тюмени будет идти 12 часов. По пути он будет заезжать в Омск, Ишим. Отправление из Екатеринбурга планируется в 6:45, прибытие в Омск — в 19:45. По какому расписанию электропоезд будет ходить в обратном направлении пока не сообщается.