Более 7000 участников, 75 стран, 258 соглашений: итоги ВЭФ 2024 года

6 сентября состоится последний день Восточного экономического форума. Постепенно можно подводить итоги. Решения, которые приняты во время форума, помогают составить дальнейший план развития Дальнего Востока. А также привлечь инвесторов, которые помогут осуществить намеченные цели. В 2024 году главная тема форума звучала так: «Дальний Восток — 2030». Какие изменения теперь ждут ДФО и на что потребовал обратить внимание президент страны Владимир Путин, читайте в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По предварительным итогам, в этом году участие в ВЭФ приняли 7 тысяч человек из 75 стран, в прошлом году форум посетило такое же количество гостей, но из 62 стран. По традиции на площадку форума — ДВФУ прибыл глава страны Владимир Путин. Президент обсудил с участниками форума развитие Дальнего Востока.
«Предлагаю сохранить ставку под 2% годовых»
Дальневосточная и арктическая ипотеки останутся под 2% годовых. Глава государства поручил поставить точку в этом вопросе и сохранить нынешнюю ставку по этим льготным ипотекам.
Старт программы «Земский работник культуры»
Владимир Путин поручил начать реализацию программы «Земский работник культуры» с 1 января 2025 года. Проект призван поддержать сотрудников сельских клубов, домов творчества, библиотек, музыкальных школ и музеев.
По данной программе специалист, который переедет на работу в село или малый город сможет получить единовременную выплату в 1 миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше — 2 миллиона рублей.
Повышение выплат по программам «Земский доктор» и «Земский учитель»
Владимир Путин заявил, что в рамках программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были вдвое увеличены единовременные выплаты для педагогов и врачей, которые переезжают работать в села и поселки Дальнего Востока, до 2 миллионов рублей. Для медицинских работников среднего звена — до 1 миллиона.
Кроме того, глава страны добавил, что с сентября 2024 года в пяти дальневосточных субъектах РФ, а со следующего года — в восьми субъектах России будет курсировать передвижной консультативный диагностический центр.
Атомная электростанция может появиться в Приморье к 2039 году
Согласно проекту «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», АЭС из двух блоков с реакторами ВВЭР-600 планируется разместить в районе города Фокино. Первый блок мощностью 600 мегаватт могут запустить в 2039 году, второй — в 2042 году.
Преображаем Дальний Восток
Путин поддержал создание круглогодичного курорта в Хасанском округе. Развитие одной из главных природных и исторических жемчужин Приморья — Хасанского округа — обсудили на полях ВЭФ. Круглогодичный курорт разместится в бухте Алеут в районе Зарубино на площади 175 гектаров.
На ВЭФ-2024 обсудили мастер-планы ДФО
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на одной из встреч в рамках ВЭФ заявил, что в рамках мастер-планов будут реализованы более 70 объектов уже к концу 2024 года. РФ ведёт работы по 41 мастер-плану, многие из которых завершены, а некоторые — уже реализуются.
На сессии «Город у воды. Лучшие практики в урбанистике» в рамках Восточного экономического форума обсудили, как найти функциональный баланс и комплексно преобразовать набережные под современные запросы горожан и бизнеса.
В мастер-план Владивостока включен стратегический проект — протяженная набережная от Токаревского маяка до парка культуры и отдыха им. С. Лазо. Второй комплексный проект взаимодействия с морем — развитие бухт Патрокл и Соболь, включающее благоустройство озера в этом микрорайоне.
Еще один значимый для города проект, который будет реализован концессионером, — парк Минного городка, на территории которого расположены три озера. Работы на территории начнутся уже в ближайшее время, а в 2025 году будет сдана первая очередь парка.
Планируется выделение 100 миллиардов рублей на реализацию проектов мастер-планов для дальневосточных и арктических городов с 2025 по 2030 год.
В цифрах
На ВЭФ во Владивостоке подписали 258 соглашения на 5 триллионов рублей.
За последние годы на Дальний Восток уже привлечено более 2800 проектов на сумму 9 триллионов рублей, из которых 4,2 триллиона фактически вложены.
Федеральные эксперты и звезды
Восточный экономический форум во Владивостоке собрал на одной площадке многих известных российских предпринимателей, среди которых и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук. На сессии ВЭФ «Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике» бизнесвумен поделилась секретами своего успеха.
В одном из корпусов ДВФУ прошла встреча, посвященная международной молодежной политике. К гостям форума с трогательной речью обратился звезда боевиков Голливуда Стивен Сигал. Сейчас знаменитость занимает пост специалиста представителя МИД России по гуманитарным связям России и США.
Именитыми гостями стали также Николай Валуев, Артемий Лебедев, Дмитрий Песков и другие.