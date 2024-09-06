Более 7000 участников, 75 стран, 258 соглашений: итоги ВЭФ 2024 года

По предварительным итогам, в этом году участие в ВЭФ приняли 7 тысяч человек из 75 стран, в прошлом году форум посетило такое же количество гостей, но из 62 стран. По традиции на площадку форума — ДВФУ прибыл глава страны Владимир Путин. Президент обсудил с участниками форума развитие Дальнего Востока.