Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-июне 2024 года составила 69292,5 ₽ По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 18,3%. Реальная начисленная заработная плата выросла на 8,7%.
Среднедушевые доходы населения края выросли на 14% по сравнению с прошлым годом
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в Пермском крае за второй квартал 2024 года составили 47566,8 ₽, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%. Такие данные приводит Пермьстат.