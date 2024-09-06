Татарстан и Саудовскую Аравию может связать прямой авиарейс

Минниханов поблагодарил министра за оказываемое внимание татарстанским делегациям и паломникам, совершающим хадж, и добавил, что благодаря открытию генконсульства королевства в Казани будет в значительной степени облегчено визовое облуживание паломников и туристов. Кроме того, он отметил о необходимости прямого авиасообщения между Татарстаном и Саудовской Аравией.