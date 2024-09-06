В Новосибирске взлетели цены на аренду жилья

— Сейчас же арендная плата в три раза меньше, чем ипотечный платеж. Более того, если у вас есть 40% от цены квартиры, побольше, чем первоначальный взнос, если вы положите их на депозит, то этих процентов с депозита хватит, чтобы оплачивать аренду и даже немного накапливать, — подметил Сергей Николаев.