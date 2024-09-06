В Новосибирске взлетели цены на аренду жилья

В Новосибирске более чем на треть выросла стоимость аренды жилья. По словам независимого аналитика по новостройкам Сергея Николаева, за полтора года арендный платеж вырос на 36%. И причиной тому стали несколько факторов.
— После отмены льготной ипотеки многие решили «переждать», отложить покупку квартиры до снижения ставок по ипотеке. То есть спрос резко повысился. К тому же, 1 сентября вернулись в Новосибирск студенты, которые должны где-то жить. Раньше многие родители из богатых регионов покупали квартиры детям в Новосибирске. Сейчас не все себе могут это позволить, — рассказал Николаев в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск.
По словам эксперта, льготная ипотека давала людям возможность купить квартиры за меньшую цену. При этом, хотя арендная плата была ниже, чем ежемесячный платеж по ипотеке, все равно понимали: сколько бы они ни снимал квартиру, они не станет их собственностью.
— Сейчас же арендная плата в три раза меньше, чем ипотечный платеж. Более того, если у вас есть 40% от цены квартиры, побольше, чем первоначальный взнос, если вы положите их на депозит, то этих процентов с депозита хватит, чтобы оплачивать аренду и даже немного накапливать, — подметил Сергей Николаев.