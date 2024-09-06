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В Омске предлагают снести старые двухэтажки ради новостроек

Документ об этом появился на сайте мэрии.

На сайте администрации города Омска появился проект распоряжения «О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в Центральном и Октябрьском округах города». В нём указаны дома, которые будут снесены для строительства новых микрорайонов.

В Центральном округе планируют построить два квартала. Для этого снесут 6 многоквартирных домов, около 900 частных домов, а также 30 нежилых помещений. В Октябрьском округе планирует снести 4 многоквартирных дома: ул. Масленникова, 211, ул. 20 лет РККА, 238, 240, 242. Это старые двухэтажные дома, которые признаны аварийными.

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