В Омске предлагают снести старые двухэтажки ради новостроек

В Центральном округе планируют построить два квартала. Для этого снесут 6 многоквартирных домов, около 900 частных домов, а также 30 нежилых помещений. В Октябрьском округе планирует снести 4 многоквартирных дома: ул. Масленникова, 211, ул. 20 лет РККА, 238, 240, 242. Это старые двухэтажные дома, которые признаны аварийными.