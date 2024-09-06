Шесть домов расселят на ул. Циолковского Нижнего Новгорода в 2025—2026 годах

Он отметил, что правительство сознательно пошло на этот амбициозный проект, понимая, что к 800-летия Нижнего Новгорода он реализован не будет, но эта развязка очень важна для Сормовского района города и четырех районов Нижегородской области, связывающих более 150 тыс. человек.