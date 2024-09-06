Шесть домов расселят на ул. Циолковского Нижнего Новгорода в 2025—2026 годах

Оставшиеся дома будут расселяться по региональной адресной программе «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилого фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года». Так, дома № 16, 18, 20, 24, 30, 38 входят во II этап расселения 2025−2026 годах, д. 22, 28 — в III этап расселения 2026−2027 годах.
Расселение будет выполнено в соответствующие периоды программы.
Как сообщалось ранее, на ул. Циолковского были признаны аварийными и подлежащими сносу 17 домов (№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 и 38). Восемь из них снесены.
Напомним, что развязка на улице Циолковского улучшила транспортное сообщение между Нижним Новгородом и 4 районами области. Об этом заявил заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко в ходе открытия транспортной развязки в 2022 году.
Он отметил, что правительство сознательно пошло на этот амбициозный проект, понимая, что к 800-летия Нижнего Новгорода он реализован не будет, но эта развязка очень важна для Сормовского района города и четырех районов Нижегородской области, связывающих более 150 тыс. человек.
Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что объект был построен в рекордные сроки, всего за 21 месяц. На строительство было выделено 2,8 млрд рублей федеральных средств и около 2 млрд изыскал областной бюджет. «Но этот проект нельзя измерять деньгами», — добавил он.
Вице-премьер выразил слова благодарности строителям и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.
Напомним, общая протяжённость развязки на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде составляет более 1,5 км. Она включает в себя 18-пролетный путепровод, две эстакады, подпорные стены и шумозащитные экраны. Общая протяжённость обустраиваемых инженерных коммуникаций составляет более 55 км.
Напомним, что развязка на ул. Циолковского с четырёхполосной эстакадой стала одним из пяти масштабных проектов в рамках 800-летия Нижнего Новгорода..
Демонтажные работы перед строительством развязки на улице Циолковского начались в середине сентября 2020 года.
Сообщалось, что примыкающие к строящейся развязке дороги реконструируют, в том числе улицу Светлоярскую расширят, а близлежащие дома расселят и снесут.
Также сообщалось, что на переселение граждан из жилых домов на улице Циолковского, где возводится многоуровневая развязка, направят 123,4 млн рублей.