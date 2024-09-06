ЦБ продлил ещё на полгода ограничения на снятие доллара и евро.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность.