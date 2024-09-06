Власти Новосибирской области сообщили об исторически низкой безработице

В Новосибирской области сохраняются исторически низкие показатели безработицы. Об этом на заседании в правительстве региона сообщила министр труда и социального развития Елена Бахарева.
Так, уровень зарегистрированной безработицы в области составляет 0,5% от численности рабочей силы. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года (0,9%). Показатель общей безработицы в среднем за II квартал 2024 года — 2,9%, (в аналогичном периоде прошлого года — 3,6%).
«Официально зарегистрированы в качестве безработных 7542 жителя, это на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит пресс-служба слова министра.
При этом, как и в большинстве субъектов Российской Федерации, на рынке труда региона существует потребность в кадрах, в частности, в инженерах-технологов, инженерах-конструкторах, техниках, механиках, станочниках, слесарях-ремонтниках, электрогазосварщиках, монтажниках, электромонтёрах, бетонщиках, поварах и водителях.