Власти Новосибирской области сообщили об исторически низкой безработице

Так, уровень зарегистрированной безработицы в области составляет 0,5% от численности рабочей силы. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года (0,9%). Показатель общей безработицы в среднем за II квартал 2024 года — 2,9%, (в аналогичном периоде прошлого года — 3,6%).