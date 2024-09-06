В Екатеринбурге объекты «Гортранса» защитят от дронов

Так, среди прочего, сотрудники должны иметь навыки, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности объектов, а исполнителю контракта необходимо иметь средства обнаружения и блокиратор дронов — к техсредствам предъявляются отдельные требования. Например, детектор БПЛА должен работать без излучения в эфир и иметь определенный диапазон, охватывающий основные виды беспилотников, а противодроновое ружье — быть портативным и иметь дальность действия до двух километров.