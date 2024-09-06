В Екатеринбурге объекты «Гортранса» защитят от дронов

ЕМУП «Гортранс» планирует защитить свои объекты. Об этом говорят лоты, опубликованные предприятием на портале «Госзакупки».
Так, «Гортранс» ищет подрядчика, который сможет оказать услуги по круглосуточной охране автобусных предприятий № 2 и № 4. Заявленная цена каждого из двух контрактов — 18 миллионов 994 тысячи 560 рублей. Заявки принимаются до 16 сентября 2024 года.
Примечательно, что помимо основных требований в техническом задании прописан пункт о дополнительных требованиях при оказании охранных услуг. В нем речь идет о борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
— Исполнитель обязан соответствовать лицензионным требованиям […] в части пресечения функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, — говорится в документе.
Так, среди прочего, сотрудники должны иметь навыки, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности объектов, а исполнителю контракта необходимо иметь средства обнаружения и блокиратор дронов — к техсредствам предъявляются отдельные требования. Например, детектор БПЛА должен работать без излучения в эфир и иметь определенный диапазон, охватывающий основные виды беспилотников, а противодроновое ружье — быть портативным и иметь дальность действия до двух километров.