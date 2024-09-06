Мэрия Омска определила территории, которые отдаст под комплексную застройку

На сайте администрации Омска опубликовано постановление о комплексном развитии двух территорий в Центральном и Октябрьском округах.
Комплексное развитие подразумевает снос старого аварийного жилья и строительство на этом месте новых домов и объектов инфраструктуры.
В Центральном округе комплексная застройка пройдет в границах улиц Линия — Лермонтова — 3-й Разъезд — Красных Зорь.
В Октябрьском — в границах улиц 20 лет РККА — 22-я Линия — Масленникова — 20-я Линия.
Площадь земельных участков в Центральном и Октябрьском округах, отданных под комплексное развитие, составляет 25, 2 га и 1, 5 га соответственно.
Хотя эти участки не смежные, заниматься их развитием, судя по тексту документа, будет один застройщик — постановление предусматривает заключение одного договора.
Срок реализации решения о комплексной застройке — 10 лет.
Сейчас в границах будущих новых жилых кварталов расположены частные дома и малоэтажные старые здания. Их планируется снести. Полностью со списком домов, подлежащих сносу, можно ознакомится в постановлении администрации города.