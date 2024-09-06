Нижегородские власти вернулись к идее построить новый город в Борской пойме

По его словам, называться этот проект будет паркоград. Он будет расположен в 15 минутах езды от центра Нижнего Новгорода. «Это позволит сэкономить на части дорогостоящих проектов по созданию социальной инфраструктуры. То есть не все типы инфраструктуры нужно будет строить в этом городе, потому что часть ее в Нижнем Новгороде уже есть», — пояснил заместитель губернатора.
Он отметил, что проект реализуется в уникальном месте с большим количеством рек и озер: «Это не тронутый антропогенным воздействием ландшафт, который позволяет создать много общественных пространств по образу и подобию Санкт-Петербурга, который расположен в дельте Невы, где много речных рукавов и набережных, по которым можно долго гулять, не возвращаясь в одно и то же место».
Господин Поляков отметил, что концепция паркограда предусматривает застройку жильем не выше трех этажей, плотность застройки будет ниже, чем в обычных городах. Все это позволит создать в паркограде более комфортные условия для жизни, чем в мегаполисе.
Как сообщалось, впервые информация о том, что в Борской пойме может появиться паркоград «Нижний» в мае 2021 года была опубликована на портале градостроительной политики и строительства Москвы. Тогда утверждалось, что проект разработан по инициативе губернатора Глеба Никитина.
Разработкой концепции проекта занималось ООО «Креативная лаборатория», входящее в группу «Русские инвестиции» Кирилла Игнатьева. За разработку концепции региональные власти заплатили 2,6 млн руб. В том же году проект показали на ПМЭФ. С тех пор информации о его реализации в публичном пространстве не появлялось.