Нижегородские власти вернулись к идее построить новый город в Борской пойме

По его словам, называться этот проект будет паркоград. Он будет расположен в 15 минутах езды от центра Нижнего Новгорода. «Это позволит сэкономить на части дорогостоящих проектов по созданию социальной инфраструктуры. То есть не все типы инфраструктуры нужно будет строить в этом городе, потому что часть ее в Нижнем Новгороде уже есть», — пояснил заместитель губернатора.