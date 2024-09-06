В метро Екатеринбурга хотят ввести кэшбэк при оплате по биометрии

В екатеринбургском метрополитене могут ввести систему кэшбэков при оплате проезда по биометрии. Об этом на полях ВЭФ сообщил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. По его словам, подобная система уже успешно показала себя в Казани.