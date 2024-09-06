В метро Екатеринбурга хотят ввести кэшбэк при оплате по биометрии

Там пассажирам возвращается 15 рублей за каждую поездку, оплаченную «лицом». Технология позволяет развиваться сервисам ЦБТ, а горожанам дарит приятный бонус. Помимо Екатеринбурга кэшбэк планируют ввести в метрополитене Нижнего Новгорода и Самары, передает слова Поволоцкого Telegram-канал «Подземка Екатеринбург».
Ранее мы сообщали, что оплата проезда в Екатеринбургском метрополитене по биометрии станет доступна уже этой осенью. В тестовом режиме систему запустят на станции «Чкаловская». Однако для оплаты, пассажиры также должны зарегистрироваться в специальном приложении.
До этого заместитель гендиректора ЦБТ Дмитрий Тер-Степанов заявлял, что в биометрии нет ничего секретного.