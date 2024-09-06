Власти Москвы завершили программу реконструкции развязок на МКАД

В результате реконструкции всех развязок, сообщили в мэрии, средняя скорость движения на МКАД выросла на 16% по сравнению с 2019 годом. «Окончание реконструкции развязок не значит, что на МКАД стало все идеально и делать там больше нечего — продолжим мониторить ситуацию на этой магистрали и принимать меры по повышению пропускной способности и безопасности движения», — отметил Собянин.