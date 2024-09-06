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Власти Москвы завершили программу реконструкции развязок на МКАД

Сегодня, 6 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на развязке Алтуфьевского шоссе и МКАД.

Источник: РИА "Новости"

«В течение последних десяти лет были реконструированы или построены 22 развязки на пересечении МКАД с вылетными магистралями и другими городскими улицами. Сегодня открываем развязку, которая стала последней в этой программе. Завершили один из крупнейших дорожных мегапроектов», — заявил мэр.

В результате реконструкции всех развязок, сообщили в мэрии, средняя скорость движения на МКАД выросла на 16% по сравнению с 2019 годом. «Окончание реконструкции развязок не значит, что на МКАД стало все идеально и делать там больше нечего — продолжим мониторить ситуацию на этой магистрали и принимать меры по повышению пропускной способности и безопасности движения», — отметил Собянин.

Также мэр Москвы открыл движение по новой связке между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе (через два путепровода над железнодорожными путями).

А накануне был открыт новый участок, соединяющий Московский скоростной диаметр через тоннель под МКАД с выходом на Симферопольское шоссе, а также новый участок от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца. На последнем, пишут в соцсетях, движение почему-то пока перекрыто блоками.

Собянин Сергей