Зампред правительства Александр Новак осмотрел научный центр ОЭЗ «Новоорловская»

Заместитель председателя правительства России Александр Новак вместе с губернатором Александром Бегловым посетили научный центр группы «Россети», которая расположена на площадке «Новоорловская» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Там они осмотрели центр комплексных испытаний, а также увидели, как работают лаборатории электромагнитной совместимости, климатических и механических испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.