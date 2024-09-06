Зампред правительства Александр Новак осмотрел научный центр ОЭЗ «Новоорловская»

Заместитель председателя правительства России Александр Новак вместе с губернатором Александром Бегловым посетили научный центр группы «Россети», которая расположена на площадке «Новоорловская» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Там они осмотрели центр комплексных испытаний, а также увидели, как работают лаборатории электромагнитной совместимости, климатических и механических испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Этому исследовательскому центру нет аналогов в России. Здесь выполняют сложнейшие работы в области энергетики, — отметил градоначальник.
Благодаря особым экономическим зонам развивается промышленность. Поэтому в Петербурге сейчас готовится новая площадка. Она появится возле станции «Улица Дыбенко». Основным ее направлением станет радио- и микроэлектроника.
— В Петербурге выполняют задачи президента по устойчивому и динамичному развитию экономики, технологического суверенитета, импортозамещения, поддержке отечественных производителей, созданию новых видов оборудования, технологий, которые так необходимы для нашей экономики, — подытожил вице-премьер.
Добавим, что интеллектуальная лаборатория цифровых сетей была открыта в 2024 году. Там разрабатывают, проводят испытания и сертифицируют оборудование, оценивают влияние электромагнитного излучения и солнечной радиации, а также решают задачи в сфере кибербезопасности.