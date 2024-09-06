Киберэксперт Царев: объем мошенничества в деньгах в России растет на 20% в год

«~В первом полугодии уже увеличилось количество случаев по крайней мере на 30%, а впереди нас ждут еще большие “рекорды”~. Дело в том, что сегодня любой школьник может сделать аудио и видео фейк. Одновременно с этим современные люди наиболее доверчивы именно к таким сообщениям (с голосом их друга или руководителя — ну как им можно не поверить!). И если в случае получения текстовых сообщений критическое мышление еще работает, то с аудио или видео у большинства оно отключается. Более того, по моим наблюдениям, включается обратный механизм, когда человек начинает находить объяснения даже для очевидных ляпов. Например, если голос в аудио не очень похож на голос близкого человека, то получатель начинает придумывать объяснения этому, например, “сломался микрофон” или “шум рядом” или “простыл мой друг, наверное”.