Автоэксперт Шапарин: чиновники не захотят покупать Lada Aura за 3 млн рублей

«Когда на рынке некому конкурировать, мы видим вот такие запредельные цены. Здесь надо понимать, что это Lada Vesta, просто чуть длиннее и в упаковке получше. Больше ничего в ней нет. Зато “АвтоВАЗу”, который не может существовать при нормальной конкуренции, хорошо и комфортно.