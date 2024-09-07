Краснодарстат: средняя зарплата на Кубани составила 70 тысяч рублей

Наиболее высокая заработная плата в отчетном периоде была у работников организаций, связанных с воздушным транспортом, — 126 тыс. руб., представители водного транспорта зарабатывают 124 тыс. руб. Работники сферы финансов и страхования получают в среднем 125 тыс. руб. Размер среднемесячной оплаты труда в компаниях, занятых в сфере информации и связи, вырос до 116 тыс. руб., на производствах кокса и нефтепродуктов на Кубани в среднем платят 108 тыс. руб.
Меньше среднекраевого уровня — 39,1 тыс. руб. — получают сотрудники организаций, занимающихся почтовой связью и курьерской деятельностью. Работники библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры зарабатывают в среднем 46,5 тыс. руб. Заработная плата тех, кто занимается административной деятельностью и дополнительными услугами составляет 43,4 тыс. руб.
Численность рабочей силы в регионе составила 2,9 млн человек, или 50,3% от общей численности населения края.