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Цены на такси могут повыситься к 2025 году во Владивостоке

Такие прогнозы озвучил эксперт во время ВЭФ-2024.

Источник: Комсомольская правда

Во время ВЭФ-2024 во Владивостоке представитель «Яндекс Такси» Антон Петраков сообщил, что цены на такси могут повыситься. Причины связывают с ужесточением миграционной политики, пишет «Комосомльская правда — Владивосток».

По словам Петракова, в связи с уменьшением количества водителей из ближнего зарубежья, возникает дефицит кадров. Это в свою очередь приводит к конкуренции за сотрудников-водителей и изменение тарифов для выплаты зарплат.

Поэтому, добавил спикер, цены на поездки могут возрасти на десятки процентов.

Ранее «КП» писала о ценах на такси во время проведения ВЭФ и зарплатах рулевых. Некоторые люди готовы платить шоферам по 120 тысяч рублей.