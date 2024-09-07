Цены на такси могут повыситься к 2025 году во Владивостоке

Во время ВЭФ-2024 во Владивостоке представитель «Яндекс Такси» Антон Петраков сообщил, что цены на такси могут повыситься. Причины связывают с ужесточением миграционной политики, пишет «Комосомльская правда — Владивосток».
По словам Петракова, в связи с уменьшением количества водителей из ближнего зарубежья, возникает дефицит кадров. Это в свою очередь приводит к конкуренции за сотрудников-водителей и изменение тарифов для выплаты зарплат.
Поэтому, добавил спикер, цены на поездки могут возрасти на десятки процентов.
Ранее «КП» писала о ценах на такси во время проведения ВЭФ и зарплатах рулевых. Некоторые люди готовы платить шоферам по 120 тысяч рублей.