«ИрАэро» купит у Комсомольского-на-Амуре авиазавода 21 самолёт SJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация и авиакомпания «ИрАэро» подписали соглашение о намерениях на поставку 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, а также семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. Свои подписи на документе поставили генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В соответствии с подписанным соглашением машины передадут авиакомпании до 2035 года. Для реализации договоренностей планируется проведение переговоров с лизингодателем, который приобретет воздушные суда для дальнейшей их передачи в финансовую аренду.
— Расширение парка «ИрАэро» за счет импортозамещенной версии «Суперджета», а также отечественных среднемагистральных самолетов — это логичное развитие той успешной модели эксплуатации, которая сложилась в авиакомпании. Для российского авиастроения, в свою очередь, это соглашение — еще один шаг к формированию стабильного портфеля заказов на горизонте 2030−2035 годов. Мы сможем заранее планировать объемы инвестиций в развитие производства, а коллективам наших предприятий даст возможность уверенно смотреть в будущее, — отметил Андрей Богинский.
В свою очередь Юрий Лапин заявил, что иркутская авиакомпания рада сотрудничать с российским производителем и заинтересована пополнить свой авиапарк современными гражданскими авиалайнерами.
Сейчас в эксплуатации у «ИрАэро» находится семь самолетов SJ-100, они выполняют рейсы в том числе и в Хабаровск.