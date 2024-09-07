«ИрАэро» купит у Комсомольского-на-Амуре авиазавода 21 самолёт SJ-100

— Расширение парка «ИрАэро» за счет импортозамещенной версии «Суперджета», а также отечественных среднемагистральных самолетов — это логичное развитие той успешной модели эксплуатации, которая сложилась в авиакомпании. Для российского авиастроения, в свою очередь, это соглашение — еще один шаг к формированию стабильного портфеля заказов на горизонте 2030−2035 годов. Мы сможем заранее планировать объемы инвестиций в развитие производства, а коллективам наших предприятий даст возможность уверенно смотреть в будущее, — отметил Андрей Богинский.