В Роскачестве рассказали, как узнать всё о долгах по кредитам

Прежде чем говорить о том, как проверить свою кредитную историю, необходимо понять, что это такое. Кредитная история — это информация о ваших кредитных обязательствах и платежах. Она включает в себя данные о полученных кредитах, займах, рассрочках, а также о своевременности и полноте выполнения обязательств перед кредиторами. Эта информация хранится в бюро кредитных историй.