В Роскачестве рассказали, как узнать всё о долгах по кредитам

Что такое кредитная история?
Прежде чем говорить о том, как проверить свою кредитную историю, необходимо понять, что это такое. Кредитная история — это информация о ваших кредитных обязательствах и платежах. Она включает в себя данные о полученных кредитах, займах, рассрочках, а также о своевременности и полноте выполнения обязательств перед кредиторами. Эта информация хранится в бюро кредитных историй.
Как проверить свою кредитную историю?
Чтобы узнать о возможных долгах по кредитам, вы можете запросить свою кредитную историю в бюро кредитных историй. Это можно сделать бесплатно два раза в год. Для этого вам нужно:
- Заполнить заявление в Центральном каталоге кредитных историй или на сайте Госуслуг.
- Дождаться ответа от БКИ в течение трёх рабочих дней.
- Получить кредитный отчёт, где будет отражена вся информация о ваших кредитах и займах.
Обратите внимание, что каждый запрос на получение кредитной истории считается отдельным обращением. Если вы запросили отчёт через сайт госуслуг, то следующий запрос можно будет сделать только через 30 дней после предыдущего.