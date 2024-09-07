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В Волгограде наблюдается дефицит работников пяти специальностей

Специалисты hh.ru узнали, сотрудники каких сфер в Волгоградской области самые дефицитные и востребованные.

Источник: Freepik

Выяснилось, что в августе 2024 года в рейтинг самых нужных специалистов в Волгоградской области вошли повар, токарь, дворник, сварщик и администратор магазина.

А вот такие специальности, как товаровед, продавец-консультант, врач, слесарь, риелтор, монтажник, машинист и автомеханик, оказались дефицитными. Здесь на одну вакансию в среднем приходится от 0,8 до 2,4 резюме.

Это показывает серьезный кадровый голод, при нормальном уровне конкуренции на одну вакансию приходится от 4 резюме, если их меньше — это говорит о дефиците кадров, а иногда даже о кадровом голоде.

занятость