Архитектор Васильев назвал новосибирские дороги «бедой»

«Это просто беда. Я не знаю, что там происходит, если честно. У города не хватает денег на благоустройство. Но есть федеральные программы и люди, которые отвечают за распределение грантов на эти цели. Они должны понимать, что проблема не решается сама собой и что мы должны создавать комфортные пространства для всех категорий общества», — отметил он в беседе с изданием. Эксперт подчеркнул важность озеленения и безопасности в общественных местах.