Архитектор Васильев назвал новосибирские дороги «бедой»

Одной из ключевых проблем, по мнению Васильченко, является недостаточное благоустройство городских пространств.
«Это просто беда. Я не знаю, что там происходит, если честно. У города не хватает денег на благоустройство. Но есть федеральные программы и люди, которые отвечают за распределение грантов на эти цели. Они должны понимать, что проблема не решается сама собой и что мы должны создавать комфортные пространства для всех категорий общества», — отметил он в беседе с изданием. Эксперт подчеркнул важность озеленения и безопасности в общественных местах.
Транспортная доступность также вызывает вопросы. Васильченко считает, что интеграция различных видов транспорта с улично-дорожной сетью требует улучшений.
«Мы должны перейти к проектированию “от фасада до фасада”, учитывая тротуары, велодорожки и зоны для выгрузки снега», — добавил он журналисту.
Архитектор также отметил, что стиль кирпич стал популярным в новостройках, придавая индивидуальность городской среде. Однако этого недостаточно для создания гармоничного облика города.
Особое внимание было уделено панельным домам, которые составляют значительную часть жилого фонда Новосибирска. Васильченко объяснил, что панельные дома были эффективным способом обеспечения населения жильём в условиях быстрого роста городов, но они имеют свои недостатки, такие как монофункциональность и нехватка общественных пространств.
Для улучшения ситуации архитектор предложил локально уплотнять застройку, добавляя коммерческие и культурные функции, что позволит создать более комфортную и разнообразную городскую среду.
Эксперт, анализируя перспективы архитектуры Новосибирска, подчеркивает важность более строгого контроля за застройкой с использованием инструментов архитектурно-градостроительного облика (АГО).
Васильченко также выражает надежду на то, что в городе будет проведена работа по улучшению инфраструктуры, особенно в плане доступности. По его словам, иногда в Новосибирске просто невозможно добраться до определенных объектов.
Кроме того, эксперт считает необходимым создание новых культурных и общественных пространств, которые могли бы стать центрами притяжения в городской среде.
Он видит значительный потенциал для развития Новосибирска, но акцентирует внимание на необходимости комплексного подхода к решению проблем в городской среде.