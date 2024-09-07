На Неве испытали первое в Петербурге электрическое судно «Мойка 2.0»

Среди первых пассажиров был глава Петербурга Александр Беглов, об этом он рассказал в своем телеграм-канале 7 сентября. Судно произведено по заказу города специально для петербургских каналов и низких мостов, оно экологически чистое и бесшумное. 90% комплектующих нового судна произведены в России, из них 70% — в Петербурге.