Эксперт спрогнозировал, что будет с ключевой ставкой после 13 сентября

Он пояснил, что в июле годовая инфляция ускорилась до 9,1%. Сезонно скорректированный рост потребительских цен в годовом выражении составил 16,11%, увеличившись с 9,3% в июне. То есть высокий уровень цен продолжает оставаться актуальным. По данным Росстата, выросли цены на огурцы — на 1,2%, помидоры — на 0,1%, на масло сливочное — на 0,8%, молоко стерилизованное — на 0,6%, сметану — на 0,5%, молоко пастеризованное и творог — на 0,4%. Инфляционные ожидания как у населения, так и у бизнеса продолжают расти. Например, инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 12,9% в годовом выражении.