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Челябинская область попала в двадцатку всероссийского рейтинга рынка труда

Аналитики на основании различных параметров вычислили рейтинговые баллы для каждого российского региона.

Исследование рынка труда (а анализировалось его состояние по итогам 2023 года) опубликовано РИА «Новости». Баллы раздавались по восьми показателя. В частности оценивались уровень оплаты труда, его условия, емкость рынка, занятость.

Челябинская область смогла набрать 76,39 баллов, улучшив свой показатель за год почти на 6 пунктов. В результате регион оказался на 18 месте во всероссийском рейтинге труда. Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область занимает 4 место, обгоняя Курганскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Первое место в УрФО занимает Свердловская область.

экономика
занятость