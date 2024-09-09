Челябинская область попала в двадцатку всероссийского рейтинга рынка труда

Челябинская область смогла набрать 76,39 баллов, улучшив свой показатель за год почти на 6 пунктов. В результате регион оказался на 18 месте во всероссийском рейтинге труда. Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область занимает 4 место, обгоняя Курганскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Первое место в УрФО занимает Свердловская область.