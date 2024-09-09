Завод по производству «вечных» труб начал работать в Приморье

Завод построен в сжатые сроки — возведение его началось в августе прошлого года, а оборудование смонтировали уже в конце 2023 года. Всего на заводе четыре линии, выпускающие трубы различного диаметра для тепловых, газовых водопроводных и канализационных сетей, отмечает пресс-служба краевого кабмина.