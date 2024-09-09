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Завод по производству «вечных» труб начал работать в Приморье

Производство полимерных труб запущено в Надеждинском районе на территории ТОР «Приморье».

Источник: правительство Приморского края

Завод построен в сжатые сроки — возведение его началось в августе прошлого года, а оборудование смонтировали уже в конце 2023 года. Всего на заводе четыре линии, выпускающие трубы различного диаметра для тепловых, газовых водопроводных и канализационных сетей, отмечает пресс-служба краевого кабмина.

На первом этапе производство способно обеспечить трубами, долговечность которых превышает 100 лет, коммунальные и строительные предприятия Приморья.

Новая производственная площадка группы «Полипластик» обеспечила рабочими местами 56 человек. После ввода производственных мощностей на полную мощность число специалистов увеличится до 185, а завод будет выпускать более 35 тысяч тонн продукции в год, полностью используя российское сырье.

По словам заместителя председателя правительства Владимира Малюшицкого, продукция Полипластика будет очень востребована в крае.