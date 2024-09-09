Завод по производству «вечных» труб начал работать в Приморье

Завод построен в сжатые сроки — возведение его началось в августе прошлого года, а оборудование смонтировали уже в конце 2023 года. Всего на заводе четыре линии, выпускающие трубы различного диаметра для тепловых, газовых водопроводных и канализационных сетей, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
На первом этапе производство способно обеспечить трубами, долговечность которых превышает 100 лет, коммунальные и строительные предприятия Приморья.
Новая производственная площадка группы «Полипластик» обеспечила рабочими местами 56 человек. После ввода производственных мощностей на полную мощность число специалистов увеличится до 185, а завод будет выпускать более 35 тысяч тонн продукции в год, полностью используя российское сырье.
По словам заместителя председателя правительства Владимира Малюшицкого, продукция Полипластика будет очень востребована в крае.