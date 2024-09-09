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Приморским госслужащим увеличат оклады

Они будут проиндексированы с 1 октября 2025 г.

Правительство Приморского края приняло постановление края от 30.08.2024 № 620-пп «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений Приморского края в 2025 году».

Оклады увеличатся с 1 октября 2025 г. в 1,04 раза у следующих работников:

 — государственных учреждений Приморского края;

 — отдельных категорий работников государственных учреждений Приморского края, повышение оплаты труда которым предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, в пределах темпов роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности.