Приморским госслужащим увеличат оклады

Правительство Приморского края приняло постановление края от 30.08.2024 № 620-пп «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений Приморского края в 2025 году».



Оклады увеличатся с 1 октября 2025 г. в 1,04 раза у следующих работников:



— государственных учреждений Приморского края;



— отдельных категорий работников государственных учреждений Приморского края, повышение оплаты труда которым предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, в пределах темпов роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности.