В Башкирии надеются решить проблему дефицита рабочих рук

Неудивительно, что спустя десятилетия в республике возникла нехватка профессиональных рабочих рук. Хотя еще тогда специалисты предупреждали, что закрытие колледжей и профтехучилищ не только самым неблагоприятным образом скажется на экономике, но и дезориентируют молодежь. Ведь десятки тысяч мальчишек и девчонок, у которых не было возможности и склонностей поступить в вузы, оказались на обочине жизни без какой-либо профессии и жизненной ориентации. А теперь в Башкирии всерьез озаботились возрождением системы профтехучилищ.