В Башкирии надеются решить проблему дефицита рабочих рук

Замминистра образования и науки РБ Инесса Косолапова считает, что сегодня для того, чтобы подготовить кадры для работы башкирских предприятий, системе профобразования «нужно бежать». Дело в том, что в начале нулевых власти страны успешно «оптимизировали» средние специальные учебные заведения. Так, в Башкирии из 120 колледжей и профтехучилищ осталось только 92.
Содержание: В республике всерьез озаботились возрождением системы профтехучилищКонкурс в ПТУ на сварщика или каменщика доходил до 14 человек на место. В республике всерьез озаботились возрождением системы профтехучилищ.
Неудивительно, что спустя десятилетия в республике возникла нехватка профессиональных рабочих рук. Хотя еще тогда специалисты предупреждали, что закрытие колледжей и профтехучилищ не только самым неблагоприятным образом скажется на экономике, но и дезориентируют молодежь. Ведь десятки тысяч мальчишек и девчонок, у которых не было возможности и склонностей поступить в вузы, оказались на обочине жизни без какой-либо профессии и жизненной ориентации. А теперь в Башкирии всерьез озаботились возрождением системы профтехучилищ.
Г-жа Косолапова уверена, что сегодня решать задачу дефицитного рынка труда необходимо очень быстро.
— В сказке «Алиса в стране чудес» говорилось, что для того, чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее, — говорит она. — Потому что, если перейдешь на быстрый шаг, останешься на месте. Система образования в Башкирии как раз сегодня пытается бежать, чтобы на рынке труда появилось достаточное число молодых профессионалов.
Инесса Косолапова сообщила, что в республике при главе РБ создали совет по развитию среднего профессионального образования.
— На совете обсуждаются не только запросы предприятий, но и потребности наших образовательных организаций, — объяснила она. — И первое — это модернизация инфраструктуры. Этот вопрос остается актуальным, хотя многое сделано, и ситуация с каждым годом улучшается.
Инесса Васильевна напомнила, что в республике государство вновь вкладывает средства в развитие ссузов.
— Так, в прошлом году в Башкирии учредили 10 грантов по 1 млн рублей для колледжей за достижения в развитии среднего профессионального образования, — рассказала она. — В республике на капремонт учебных корпусов и общежитий 90 государственных колледжей за четыре года получили более 700 млн рублей. В 2023 году на ремонт, благоустройство и приобретение оборудования 12 колледжей получили ещё 500 млн рублей.
По словам Инессы Косолаповой, успешно работающие средние специальные учебные заведения ежегодно получают гранты в 30 млн рублей на обновление материальной базы и учебного оборудования.
— До 20 увеличили число грантов по 690 тысяч рублей лучшим преподавателям и мастерам производственного обучения, — перечисляет она. — Запланировано выделение 4 млрд рублей до 2030 года, по 500 млн рублей ежегодно, на оснащение колледжей передовым оборудованием. Также Башкирия намерена войти в федеральный проект по предоставлению субсидий на обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций.
Замминистра образовательного ведомства Башкирии отмечает, что «есть и вопросы по кадрам, которые нужны здесь и сейчас».
— Тогда мы формируем дополнительные программы для студентов, — сказала она. — Есть возможность направить их на практику, перевести на индивидуальный график обучения, чтобы так или иначе удовлетворить потребность предприятий в сотрудниках. Большую роль в работе по выявлению кадровых потребностей имеет ежемесячное прямое общение руководителей предприятий и представителей системы образования. Мы видим, насколько сейчас актуален вопрос кадров. Решая эту проблему, приходится выезжать на предприятия, чтобы понимать, под какие конкретно задачи необходимо формировать учебные программы. И необходима новая система среднего профессионального образования, которая готовит рабочие кадры.
Конкурс в ПТУ на сварщика или каменщика доходил до 14 человек на место.
Замминистра образования рассказала, как в нынешних колледжах откликаются на запросы трудового рынка.
— Колледжи при подготовке специалистов ориентируются на прогноз кадровой потребности, — говорит она. — Это первый документ, который минобр использует при формировании контрольных цифр приема. У каждого колледжа есть свои опорные предприятия-партнеры, есть также сектор малого и среднего предпринимательства, представители которого также формируют заказ образовательной организации.
Замминистра образования утверждает, что в Башкирии фиксируют рост интереса к среднему профессиональному образованию.
— Это подтверждают данные приемной кампании в колледжи, — уверена г-жа Косолапова. — В некоторых образовательных организациях конкурс на сварщика или каменщика доходил до 14 человек на место. Ребенок после девятого класса, конечно, выбирает профессию с учетом мнения своих родителей, а родители сегодня тоже понимают, как востребованы и хорошо оплачиваются рабочие профессии.
В Башкирии контрольные цифры приема в профессиональные учебные учреждения увеличат на две тысячи человек. Дополнительные места создадут в 30 крупнейших ссузах республики.
— Обучение организуем в две смены, — поясняет Инесса Косолапова. — Какие-то лекции можно вывести на дистанционный формат. Здесь, с учетом современной образовательной мобильности, есть очень большое поле деятельности.
В минобре РБ отмечают, что сегодня в кадрах остро нуждаются предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сейчас с учетом этой потребности определяют профессии, прием на которые нужно будет увеличить.
— Есть профессии, которые появляются, а потом становятся неактуальными, — говорит заместитель министра образования РБ. — Но для таких случаев создана гибкая система переобучения. Мы отслеживаем ситуацию на рынке труда. Приведу бытовой пример: в супермаркетах всегда были продавцы за кассами, а сейчас появились кассы самообслуживания. Если люди высвободились, значит, их нужно переориентировать, переобучить и направлять туда, где они могут применить себя дальше.
В республике, взамен западному соревнованию рабочих профессий WorldSkills, начали проводить чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы».
— С учетом геополитических событий сейчас мы развиваем внутреннюю, российскую линейку чемпионатов, — объясняет замруководителя башкирского минобра. — Главной задачей чемпионата «Молодые профессионалы» стало выявить лучшие практики и лучшее оборудование. И далее продвигать эти навыки. В России же сосредоточились на том, чтобы сделать движение молодых профессионалов массовым, вовлечь в него как можно больше участников. По итогам прошлого такого чемпионата в нем приняли участие около 17 тысяч студентов из республики. То есть мы эту историю превращаем в массовую, чтобы каждый мог себя попробовать в рабочей специальности.
В министерстве образования и науки РБ занимаются не только уже сформировавшейся проблемой дефицита рабочих рук, но и работают над решением кадровых проблем, которые могут возникнуть в будущем.
— Мы точно знаем, что специальности будущего — связанные с информационными технологиями, с креативными индустриями, робототехникой, — перечисляет Инесса Васильевна. — Поэтому в сентябре мы открываем кластер образовательной индустрии. Развитие среднего профессионального образования сегодня — важная государственная задача, потому что рабочие кадры нужны для развития производства и, соответственно, для усиления суверенитета нашей страны.