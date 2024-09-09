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Во Владивостоке построят новую инфекционную больницу

Об этом сообщил губернатор края во время ВЭФ-2024.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Приморья Олег Кожемяко анонсировал строительство новой инфекционной больницы во Владивостоке. Она будет находиться на улице Русская, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

Речь о медучреждении зашла на ВЭФ-2024. Проект уже готов, осталось только приступить к реализации плана. Суммарно здание сможет вместить в себя 400 пациентов. Отметим, что финансирование направят из регионального бюджета.

Напомним, что в городе также готовятся к строительству инфраструктуры для легкого метро. Оно позволит снизить пассажиропоток на дорогах и разгрузить трафик. Кроме того, специалисты обновят вагоны поездов.

медицина