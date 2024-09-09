Аналитик Васильев назвал три сценария решения ЦБ по ключевой ставке 13 сентября

«Манипуляции с ключевой ставкой после того, как она была поднята до 16% ???15 декабря 2023 года???, продемонстрировали, что ее прибавление или снижение на 1−2 процентных пункта не приводит к изменениям в трендах инфляции. То есть на инфляцию это не оказывает регуляторного воздействия. После того, как ставка была повышена до 18% ???26 июля 2024 года???, с ценами все осталось, как есть», — сказал Дубинин.