Глава Минтранса оценил волгоградский метротрам

Напомним, на территории областного центра проходят работы по обновлению надземной части скоростного трамвая в рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда. А в Волгоградской области реализуется программа, нацеленная на обновление всего подвижного состава общественного транспорта. За 10 лет на линии вышли свыше 1000 новых машин, парк пассажирского транспорта уже обновлен на 80%.