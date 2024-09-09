Глава Минтранса оценил волгоградский метротрам

Роман Старовойт упомянул о своей последней рабочей поездке в Волгоград, которая прошла в августе 2024 года. Он заявил, что в транспортной системе города огромную роль играет метротрам.
«Волгоградский электрический транспорт стал настоящей достопримечательностью, здесь работает единственный в России метротрам — подземный трамвай, — сообщил руководитель Минтранса РФ. — Его маршруты проходят как под землей, так и по земле».
Также Роман Старовойт напомнил, что в 2024 году в регион поставят 62 новых трамвая, 12 из которых уже выведены на линию.
Напомним, на территории областного центра проходят работы по обновлению надземной части скоростного трамвая в рамках 10-летней комплексной программы развития Волгограда. А в Волгоградской области реализуется программа, нацеленная на обновление всего подвижного состава общественного транспорта. За 10 лет на линии вышли свыше 1000 новых машин, парк пассажирского транспорта уже обновлен на 80%.