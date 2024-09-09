Прокуратура обнаружила в Омской области 9 бесхозных газопроводов

Орган местного самоуправления не принимал мер к постановке их на учёт. В результате над газопроводами не было должного контроля, их не ремонтировали. А это могло привести к неблагоприятным последствиям.
Надзорное ведомство направило в суд иск, чтобы администрация городского поселения поставила все газопроводы на учёт. Как сообщили в прокуратуре Омской области, суд удовлетворил требования в полном объёме. Фактическое исполнение судебного решения также находится на контроле у прокуратуры.
Ранее мы писали о том, что прокуратура будет контролировать восстановление газоснабжения после пожара на 18-й и 19-й Линиях. В частности, в качестве временной меры там хотят проложить надземный газопровод.