Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура обнаружила в Омской области 9 бесхозных газопроводов

Прокуратура Оконешниковского района в ходе проверки обнаружила девять бесхозяйных газопроводов протяженностью 10,24 километра.

Орган местного самоуправления не принимал мер к постановке их на учёт. В результате над газопроводами не было должного контроля, их не ремонтировали. А это могло привести к неблагоприятным последствиям.

Надзорное ведомство направило в суд иск, чтобы администрация городского поселения поставила все газопроводы на учёт. Как сообщили в прокуратуре Омской области, суд удовлетворил требования в полном объёме. Фактическое исполнение судебного решения также находится на контроле у прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что прокуратура будет контролировать восстановление газоснабжения после пожара на 18-й и 19-й Линиях. В частности, в качестве временной меры там хотят проложить надземный газопровод.

Прокуратура