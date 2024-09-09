Стамбул, Сочи и Калининград вошли в топ популярных направлений у пассажиров аэропортов Москвы летом

В пресс-службе Домодедово добавили, что на международных направлениях первое место в рейтинге поделили между собой такие популярные туристические направления, как Анталья и Дубай, на каждое из которых пришлось по 10% от объемов пассажиропотока за рубеж. Следом за ними в пятерку наиболее посещаемых зарубежных направлений вошли Стамбул и Бишкек с долей 5,3% обслуженных пассажиров на каждый и Ош, который посетили 5,2% путешественников.