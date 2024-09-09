Стамбул, Сочи и Калининград вошли в топ популярных направлений у пассажиров аэропортов Москвы летом

«Наибольшей популярностью у пассажиров Шереметьево этим летом пользовались следующие зарубежные направления: Анталья, Ереван, Пекин, Минск, Стамбул, Шанхай, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Алматы, Гуанчжоу. Среди внутрироссийских направлений наиболее востребованными были: Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Махачкала, Уфа», — сказали в пресс-службе Шереметьево.
В пресс-службе Домодедово Агентству «Москва» рассказали, что лидером по популярности на внутренних воздушных линиях у пассажиров аэропорта Домодедово стал Сочи — российский курорт посетили более 24% пассажиров, обслуженных на внутренних авиарейсах. «На второй строчке рейтинга расположился Новосибирск, на который пришлось почти 12% пассажиров. Тройку лидеров замкнул Калининград с долей более 9% пассажиропотока. Четвертое и пятое место между собой заняли Екатеринбург и Махачкала, на которые пришлось 7,2% и 6,8% пассажиров соответственно», — пояснили там.
В пресс-службе Домодедово добавили, что на международных направлениях первое место в рейтинге поделили между собой такие популярные туристические направления, как Анталья и Дубай, на каждое из которых пришлось по 10% от объемов пассажиропотока за рубеж. Следом за ними в пятерку наиболее посещаемых зарубежных направлений вошли Стамбул и Бишкек с долей 5,3% обслуженных пассажиров на каждый и Ош, который посетили 5,2% путешественников.
В пресс-службе Внуково Агентству «Москва» сообщили, что летом 2024 года самыми популярными направлениями у пассажиров аэропорта Внуково на внутренних воздушных линиях стали: Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Самара, Тюмень, Калининград, Грозный, Ульяновск, Сургут и Махачкала. «На международных: Анталья, Стамбул, Ташкент, Ереван, Дубай, Даламан, Тбилиси, Баку, Душанбе и Бодрум», — заключили там.