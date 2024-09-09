В Пермском крае планируют повысить налог на дорогую недвижимость

По информации издания, повышение будет поэтапным: в 2026 году ставку увеличат с 1,9% до 2,1%, в 2027 году до 2,2%, а к 2031 году она составит 2,5%. По данным аналитиков, такое решение позволит привлечь в краевой бюджет дополнительных доходы, по примерным расчетам — около 250 миллионов рублей.