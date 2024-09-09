Меценат отремонтирует шахматную школу в центре Омска

У омской детско-юношеской спортивной школы № 15 появился меценат. Помогать спортшколе будет группа компаний «Стройбетон», руководителем которой является Александр Сасин. Профиль этой школы — шахматы.
В здании на улице Герцена занимаются порядка 200 юных шахматистов. Условия для занятий благодаря участию мецената улучшатся. В спортшколе уже поменяли коммуникации и освещение, отремонтировали санузлы, сейчас в здании активно ведутся отделочные работы. Шахматная школа получила новую современную мебель, а также демонстрационные и обиходные шахматы, специальные часы.
«Уверен, преобразования оценят и юные шахматисты, и их наставники. Надеемся, что ребята будут показывать хорошие результаты и одержат немало побед, прославляя родной город», — написал мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале.