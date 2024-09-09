Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меценат отремонтирует шахматную школу в центре Омска

Помогать спортивной школе будет группа компаний «Стройбетон».

Источник: соцсети

У омской детско-юношеской спортивной школы № 15 появился меценат. Помогать спортшколе будет группа компаний «Стройбетон», руководителем которой является Александр Сасин. Профиль этой школы — шахматы.

В здании на улице Герцена занимаются порядка 200 юных шахматистов. Условия для занятий благодаря участию мецената улучшатся. В спортшколе уже поменяли коммуникации и освещение, отремонтировали санузлы, сейчас в здании активно ведутся отделочные работы. Шахматная школа получила новую современную мебель, а также демонстрационные и обиходные шахматы, специальные часы.

«Уверен, преобразования оценят и юные шахматисты, и их наставники. Надеемся, что ребята будут показывать хорошие результаты и одержат немало побед, прославляя родной город», — написал мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

образование