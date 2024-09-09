Меценат отремонтирует шахматную школу в центре Омска

В здании на улице Герцена занимаются порядка 200 юных шахматистов. Условия для занятий благодаря участию мецената улучшатся. В спортшколе уже поменяли коммуникации и освещение, отремонтировали санузлы, сейчас в здании активно ведутся отделочные работы. Шахматная школа получила новую современную мебель, а также демонстрационные и обиходные шахматы, специальные часы.