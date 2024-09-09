Приморцы будут платить более высокие госпошлины за обращение в суд

Президент Владимир Путин подписал закон № 259-ФЗ о поправках в Налоговый кодекс, которые в несколько раз повысят судебные пошлины за обращение в суд.



Поправки об увеличении госпошлин появились в законопроекте во втором чтении. Верховный суд полностью поддержал инициативу. Там объяснили: пока еще действующие размеры госпошлин не индексировали 15 лет. Доходы от сборов в последние годы составляли всего около 5% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.



Размер многих пошлин в документе варьируется в зависимости от статуса плательщика — физическое или юридическое лицо. В среднем обновленные размеры госпошлин для компаний превышают аналогичные сборы для граждан в три раза. В судах общей юрисдикции размер госпошлины увеличивается в среднем в восемь раз, кроме того, в СОЮ появятся 11 новых госпошлин.



Согласно закону, некоторые сборы вырастут в 33 раза, в частности, для банкротства граждан и оспаривания решений госорганов. Появятся новые пошлины, например, за пересмотр решения по вновь открывшимся обстоятельствам и выдачу дубликата исполлиста. Больше всего в арбитражных судах увеличатся сборы за подачу заявления о банкротстве для граждан, о признании решений госорганов незаконными и об оспаривании прав на результаты интеллектуальной деятельности — они вырастут с 300 до 10 000 ₽ Меньше всего — в 2,5 раза — повышают госпошлины за подачу заявлений об оспаривании сделок и заявлений неимущественного характера. Сейчас за их подачу нужно заплатить 6000 ₽, а в будущем — 15 000 ₽ Госпошлина за рассмотрение жалобы Верховным судом обойдется в 40 000 ₽ для физлиц и 80 000 ₽ — для компаний.