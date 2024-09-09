В Хабаровске начали продавать билеты в Пекин и Харбин

Продажу билетов в крупные города Китая на зимний период открыли из Хабаровска. Рейсы в Пекин и Харбин будут выполняться из международного аэропорта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Продажу билетов открыла авиакомпания «Аврора». Рейсы будут выполняться с 27 октября по 29 марта по три раза в неделю. Так, в Пекин самолет полетит во вторник в 23:55, в четверг в 23:00 и в пятницу в 23:05. Время в пути составит три часа и 10 минут. Билет экономкласса обойдется в 12,8 тысячи рублей.
В Харбин самолеты полетят в понедельник в 20:35, в четверг в 00:35 и в пятницу в 08:10. Время в пути составит один час и 40 минут. Цена билета в экономклассе — 10,5 тысячи рублей.
Выполняться рейсы будут на самолете Airbus A319 с компоновкой в восемь кресел в бизнес-классе и 120 — в экономе.