Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов дал старт международному форуму Kazan Digital Week 2024

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт Международному форуму Kazan Digital Week 2024. В мероприятии поучаствуют порядка 16 тыс. человек из разных стран.

«Форум Kazan Digital Week проводится уже в пятый раз. За это время он стал каналом связи с деловым сообществом при выработке важнейших государственных решений. Мы смогли сохранить 10 ключевых тематик форума. В центре внимания всех мероприятий будут практические подходы по созданию цифровых сервисов, программного обеспечения, разработка и производство высокотехнологичной продукции. В условиях санкционных ограничений эти вопросы приобретают особое значение».

отметил Минниханов

Он выразил благодарность Председателю Правительства России Михаилу Мишустину за присвоение форуму Kazan Digital Week федерального статуса, что позволило повысить эффективность взаимодействия с представителями зарубежных ведомств, науки и бизнеса.

«Площадки форума призваны помочь объективно оценить наши достижения и стоящие перед нами задачи и расширить границы сотрудничества», — подытожил выступление Раис Татарстана.

С ответным словом выступили представители иностранных делегаций. Замминистра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рябова поблагодарила Татарстан за гостеприимство и пригласила представителей РТ посетить технологический форум ТИБО.

«Большой привет от братской Беларуси. Я никогда не была в Казани, но всегда очень хотела. Мы почувствовали себя здесь как дома. Уверена, что связи между нашими странами будут только развиваться. Нам очень интересно поучаствовать в Kazan Digital Week, и хочу пригласить вас на наш технологический форум ТИБО. Готовы поделиться опытом и учиться чему-то новому».

заявила Рябова

После приветственных речей почетные гости торжественно открыли форум с помощью символической кнопки, которая зажгла огромную надпись DIGITAL на площадке мероприятия.