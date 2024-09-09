Рустам Минниханов дал старт международному форуму Kazan Digital Week 2024

«Форум Kazan Digital Week проводится уже в пятый раз. За это время он стал каналом связи с деловым сообществом при выработке важнейших государственных решений. Мы смогли сохранить 10 ключевых тематик форума. В центре внимания всех мероприятий будут практические подходы по созданию цифровых сервисов, программного обеспечения, разработка и производство высокотехнологичной продукции. В условиях санкционных ограничений эти вопросы приобретают особое значение».
Он выразил благодарность Председателю Правительства России Михаилу Мишустину за присвоение форуму Kazan Digital Week федерального статуса, что позволило повысить эффективность взаимодействия с представителями зарубежных ведомств, науки и бизнеса.
«Площадки форума призваны помочь объективно оценить наши достижения и стоящие перед нами задачи и расширить границы сотрудничества», — подытожил выступление Раис Татарстана.
С ответным словом выступили представители иностранных делегаций. Замминистра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рябова поблагодарила Татарстан за гостеприимство и пригласила представителей РТ посетить технологический форум ТИБО.
«Большой привет от братской Беларуси. Я никогда не была в Казани, но всегда очень хотела. Мы почувствовали себя здесь как дома. Уверена, что связи между нашими странами будут только развиваться. Нам очень интересно поучаствовать в Kazan Digital Week, и хочу пригласить вас на наш технологический форум ТИБО. Готовы поделиться опытом и учиться чему-то новому».
После приветственных речей почетные гости торжественно открыли форум с помощью символической кнопки, которая зажгла огромную надпись DIGITAL на площадке мероприятия.