Рустам Минниханов дал старт международному форуму Kazan Digital Week 2024

«Большой привет от братской Беларуси. Я никогда не была в Казани, но всегда очень хотела. Мы почувствовали себя здесь как дома. Уверена, что связи между нашими странами будут только развиваться. Нам очень интересно поучаствовать в Kazan Digital Week, и хочу пригласить вас на наш технологический форум ТИБО. Готовы поделиться опытом и учиться чему-то новому».