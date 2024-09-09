«Не соответствует действительности»: «Аэрофлот» опроверг слух о 650-ти застрявших пассажирах во Владивостоке

В новых медиа появилась информация, что 650 человек «застряли» в аэропорту Владивостока из-за задержки рейса до Москвы. Авиакомпания не заставила долго ждать и оперативно прокомментировала ситуацию. «Аэрофлот» опроверг слухи, распространенные в соцсетях, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В пресс-службе авиакомпании объяснили, что вылет рейса SU1701 Владивосток — Москва от 9 сентября 2024 года действительно задерживается по техническим причинам. Тем не менее 80 из 380 пассажиров уже вылетели другими рейсами. А другая часть отправятся в столицу еще двумя ближайшими рейсами.
«В расписании на сегодня запланировано семь рейсов из Владивостока в Москву. Остальные пассажиры вылетят на резервном воздушном судне, прилет которого ожидается из столицы. Информация о 650 пассажирах, распространяемая рядом telegram-каналов, не соответствует действительности».
Также в пресс-службе уведомили, что пока люди ждут вылета, их разместили в отеле, а также предоставили напитки и еду. Более того, в качестве компенсации клиентам «Аэрофлот» начислят мили в рамках программы «Аэрофлот Бонус».