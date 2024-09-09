«Не соответствует действительности»: «Аэрофлот» опроверг слух о 650-ти застрявших пассажирах во Владивостоке

В пресс-службе авиакомпании объяснили, что вылет рейса SU1701 Владивосток — Москва от 9 сентября 2024 года действительно задерживается по техническим причинам. Тем не менее 80 из 380 пассажиров уже вылетели другими рейсами. А другая часть отправятся в столицу еще двумя ближайшими рейсами.