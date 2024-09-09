В Ростовской области запустили первое в стране производство чернослива

Итогом первого этапа работ стал сад из более чем 183 тысяч молодых деревьев сливы на площади в 220 га. Параллельно с этим задействовали цех по производству чернослива производительностью 1000 тонн в год. Все эти усилия потребовали 356 млн рублей.