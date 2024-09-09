В Ростовской области запустили первое в стране производство чернослива

В Цимлянском районе Ростовской области запустили и сейчас успешно развивают производство чернослива. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дона.
Как выяснилось, первые саженцы высадили еще в 2016 году. Тогда же перспективный инвестпроект был включен в «губернаторскую сотню».
Итогом первого этапа работ стал сад из более чем 183 тысяч молодых деревьев сливы на площади в 220 га. Параллельно с этим задействовали цех по производству чернослива производительностью 1000 тонн в год. Все эти усилия потребовали 356 млн рублей.
— Благодаря созданию и развитию садоводческого предприятия в Цимлянском районе открыли больше 60 новых рабочих мест, а налоговые отчисления составляют уже 2,4 млн рублей в год, — отметили в минсельхозпроде региона.
Второй этап предполагает увеличение объемов производства. На 6 га должны высадить 6000 саженцев. Также в 2025 году планируется запуск холодильника-фруктохранилища. Предварительно, на эти обновления необходимо около 200 млн рублей инвестиций.
Добавим, сейчас в регионе реализуют 22 инвестиционных проекта на сумму более 100 млрд рублей. При этом в целом на сопровождении минсельхозпрода области находятся 35 проектов на 184,5 млрд рублей. В «губернаторскую сотню» включены 12 проектов АПК на 85 млрд рублей.