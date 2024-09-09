В Перми началось строительство новой железнодорожной платформы

По данным пресс-службы, остановочный пункт будет оснащен высокой посадочной платформой. Кроме этого, будет установлен навес и современная система освещения, а также лестничный сход с защитным ограждением и пандусом. Новой платформой смогут пользоваться пассажиры электричек кольцевого маршрута и Горнозаводского направления. «Сейчас готовим площадку для работы строительной техники, расчищаем полосу отвода, чтобы установить конструкции платформы», — уточнили в филиале РЖД.