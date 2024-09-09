Учителям Омской области будут доплачивать по 5 тысяч рублей

Согласно новому распоряжению губернатора Виталия Хоценко, с 2024/2025 учебного года 664 советникам в школах и организациях СПО начнет поступать доплата в размере 5 тысяч рублей ежемесячно.
Это позволит специалистам более эффективно планировать воспитательную деятельность и развитие учреждений, вовлекая детей во внеучебные активности. На эти цели в 2024 году выделено 19,9 миллиона рублей из межбюджетного трансферта. Напомним, ранее мы писали, что к 1 сентября в школы Омской области поступил почти миллион учебников.