Прожиточный минимум для всех жителей Волгоградской области вырастет в 2025 году

Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации региона, подписанное и.о. губернатора Евгением Харичкиным, величина прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2025 года составит 15250 рублей. Сейчас этот показатель меньше на 1960 рублей.