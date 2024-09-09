В Екатеринбурге снесут два старинных дома возле железнодорожного вокзала

На их месте планируют построить детский сад на 200 мест.
«Согласно постановлению о КРТ, под снос пойдут здания по адресам: ул. Стрелочников 21 (1927 года постройки) и 23 (1926 года постройки)», — говорится в неофициальном телеграм-канале городской администрации.
Предполагается, что застройщик, который будет осваивать данную территории, построит на этом месте дошкольное учреждение на 200 мест.
Как сообщалось ранее, в уральской столице снесут 12 домов в Цыганском поселке. На их месте появится новая очередь жилого комплекса.
Сносить будут дома, расположенные недалеко от улиц Московской и Фурманова. Застройщик будет заказывать оценку земельных участков, домов, а также вести переговоры с собственниками и заниматься сносом.