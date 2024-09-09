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Дополнительные 300 млн рублей получит Воронеж на ремонт дорог

Мэр Воронеже Сергей Петрин в пятницу, 6 сентября, в телеграм-канале рассказал о старте торгов на проведение дополнительных дорожных работ в областном центре.

Источник: Reuters

По словам главы города, из областного бюджета на эти цели Воронежу выделили еще чуть более 300 млн рублей. Выделенные средства будут потрачены на то, что городские дороги смогли пережить зиму, а водителям было комфортнее по ним передвигаться.

В числе запланированных работы по восстановлению верхних слоев асфальтобетонного покрытия. То есть, так называемый, ямочный ремонт. Делаться он будет как горячим методом, так и при помощи БЦМ.

В перечень объектов, нуждающихся в первоочередном ремонте, который сформировали дополнительно, вошло более 80 мест, расположенных во всех районах Воронежа.

Также Сергей Петрин рассказал, что в этом году продолжится закупка техники для районных комбинатов благоустройства. В настоящее время поставка уже идет. Приобретается не только крупногабаритная техника, но и небольшие машины, которые удобно применять для очистки тротуаров в зимний период.

«Нехватка ресурсов, особенно специалистов для уборки, продолжает сохраняться достаточно остро. Однако мы сделаем все, чтобы организовать работу максимально эффективно», — добавил глава города.

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