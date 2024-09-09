Дополнительные 300 млн рублей получит Воронеж на ремонт дорог

Также Сергей Петрин рассказал, что в этом году продолжится закупка техники для районных комбинатов благоустройства. В настоящее время поставка уже идет. Приобретается не только крупногабаритная техника, но и небольшие машины, которые удобно применять для очистки тротуаров в зимний период.