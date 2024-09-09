ВТБ проводит ликбез по кешбэку

На популярные категории и товары, которые покупают часто (продукты, лекарства), как правило, кешбэк меньше (2−5%), чем на более редкие покупки, например книги (до 20%). При этом банки стараются учесть потребности клиентов и предложить им самые востребованные категории. Например, в начале учебного года ВТБ сделал кешбэк до 25% на канцтовары, образование или детскую одежду. Кроме того, в последнее время появились «кешбэки выходного дня / праздничный кешбэк» — повышенные начисления на периоды, когда траты традиционно возрастают, а также акции — например «кешбэк дня».