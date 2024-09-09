Воронежцам рассказали, какие госпошлины стали выше

Для физических лиц повышаются некоторые госпошлины при обращении в суд и за регистрацию юридически значимых действий. Однако по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье, размер госпошлины снижается на 70%. Часть изменений вступила в силу в понедельник, 9 сентября, другая начнет действовать с 1 января 2025-го, сообщили в группе портала Госуслуг в пятницу, 6 сентября.