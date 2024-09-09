Воронежцам рассказали, какие госпошлины стали выше

Для физических лиц повышаются некоторые госпошлины при обращении в суд и за регистрацию юридически значимых действий. Однако по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье, размер госпошлины снижается на 70%. Часть изменений вступила в силу в понедельник, 9 сентября, другая начнет действовать с 1 января 2025-го, сообщили в группе портала Госуслуг в пятницу, 6 сентября.
РИА «Воронеж» писало о десятикратном повышении размера госпошлины при взыскании через суд задолженности за услуги ЖКХ с 9 сентября. Судебные расходы по выплате госпошлины ложатся на должника, в отношении которого вынесено решение о взыскании задолженности. Таким образом, коммунальные долги воронежцев при последующей оплате станут значительно дороже.
Ранее увеличились размеры госпошлин за получение российского паспорта — с 2 тыс. рублей до 4,2 тыс. рублей, — и за биометрический загранпаспорт. Для детей до 14 лет он теперь «стоит» 3 тыс. рублей вместо 2,5 тыс., а для взрослых — 6 тыс. рублей вместо 5 тыс. Изменения вступили в силу 1 июля текущего года.