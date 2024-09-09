На столичных стройках опробуют проект по снижению шума

На первом этапе специалисты провели анализ основных источников шума на строительных площадках. Наиболее шумными оказались землеройные работы, монтаж и демонтаж опалубки, использование ручных инструментов, а также транспортировка материалов. Кроме того, шум создают такие виды техники, как буровые установки, башенные и автомобильные краны, грузовые лифты, автобетоносмесители, бетононасосы с гидрострелами, экскаваторы, самосвалы и погрузчики, генераторные установки.