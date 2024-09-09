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В Красноярске прокуратура выявила нарушения на развязке в Тихих зорях

В июле 2024 года подрядчик самостоятельно демонтировал часть ж/д путей необщего пользования и уложил асфальтовое покрытие.

Источник: Администрация Красноярска

В Красноярске транспортная прокуратура проверила безопасность объектов ж/д транспорта при строительстве транспортной развязки в «Тихих зорях». Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установили в ведомстве, в июле 2024 года подрядчик самостоятельно демонтировал часть ж/д путей необщего пользования и уложил асфальтовое покрытие, по которому организовано движение автомобилей. При этом ж/д переезд через эти пути не был обустроен в установленном законом порядке.

Транспортной прокуратурой руководителям подрядной организации и заказчика внесены представления об устранении нарушений закона.

На данный момент обустройство ж/д переезда выполнено, сделана укладка ж/д путей. До декабря 2024 года также планируется оснастить переезд средствами сигнализации на сумму около 22 млн рублей.