В Красноярске прокуратура выявила нарушения на развязке в Тихих зорях

Как установили в ведомстве, в июле 2024 года подрядчик самостоятельно демонтировал часть ж/д путей необщего пользования и уложил асфальтовое покрытие, по которому организовано движение автомобилей. При этом ж/д переезд через эти пути не был обустроен в установленном законом порядке.